"Потеряли его". В России заявили о переходе теннисиста под флаг Казахстана

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 11:15
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил "Матч ТВ" о том, что Александр Шевченко принял решение выступать за Казахстан, передают Vesti.kz.

- В последнее время очень сильно прибавил Александр Шевченко, но говорят, что он собирается выступать за Казахстан. Проясните ситуацию.

- Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждет. Он уже даже документы сдал.

- Это его решение?

- Да, это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение.

Отметим, что Шевченко 22 года. На данный момент он занимает 63-е место в рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

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