Последняя надежда Казахстана сотворит еще одну сенсацию на Ролан Гаррос. Почему в это надо верить?

Александр Бублик (№62) остался последним участником Ролан Гаррос от Казахстана в одиночных разрядах. 27-летний спортсмен уже переписал историю отечественного тенниса, став первым казахстанцем в мужской сетке, кому удалось добраться до третьего раунда французского мэйджора. Но на этом он не остановился, уверенно пройдя и в 1/8 финала.

Сегодня Бублика ждет серьезная проверка на прочность - противостояние с игроком топ-5 - британцем Джеком Дрейпером (№5). Корреспондент Vesti.kz - о том, почему Александу по силам совершить еще один апсет.



В первую очередь сам Бублик должен сыграть с минимальным количеством ошибок, не давать себе психологически надломиться и быть максимально сконцентрированным на протяжении всей встречи.

Игра пройдет четвертым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Они выйдут на корт ориентировочно в 19:00, после окончания матча между американками Мэдисон Киз (№8) и Хэйли Баптист (№70).