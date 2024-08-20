Первая ракетка мира узнал свою судьбу после двух проваленных допинг-тестов

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 19:54
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Итальянский теннисист Янник Синнер дважды получил положительные результаты допинг-тестов, но избежал дисквалификации, сообщают Vesti.kz.

В марте, на турнире в Индиан-Уэллсе, в пробах первой ракетки мира были обнаружены следы анаболического стероида клостебола. Спустя несколько дней повторный тест также показал положительный результат. В заявлении, опубликованном от имени Синнера во вторник, утверждается, что запрещенное вещество попало в его организм случайно - через физиотерапевта.

Физиотерапевт использовал мазь с клостеболом для обработки пореза на своем пальце. Поскольку он лечил Синнера без перчаток, а у теннисиста были микротравмы кожи, произошел непреднамеренный перенос вещества. В заявлении подчеркивается, что ни физиотерапевт, ни Синнер не знали о содержании клостебола в средстве.

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) не нашло оснований для серьезных санкций против Синнера. Ему сняли 400 очков за выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, где он в полуфинале уступил Карлосу Алькарасу.

Метки:
ATP Италия теннис большой

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