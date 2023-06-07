Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". В четвертьфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего пятое место в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Алькарас победил со счетом 6:2, 6:1, 7:6 (7:5). Соперники провели на корте 2 часа и 15 минут. Карлос сделал 6 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, в то время как Циципас выполнил 5 подач навылет при 5 двойных ошибках.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). Матч состоится 9 июня.