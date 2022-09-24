Первая ракетка Казахстана сыграет в шестом финале АТР за карьеру

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 21:40
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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 44-е место в мировом рейтинге, прошел швейцарца Стэна Вавринку в полуфинале турнира серии ATP 250 во французском Метце, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Швейцарец, идущий 284-м в рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов), снялся после трех геймов из-за травмы при счете 2:1 в первом сете в пользу казахстанца.

В финале, 25 сентября, Бублик встретится с 65-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего. Для Александра это будет шестой финал АТР в карьере.

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Метки:
Бублик Александр ATP Франция

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