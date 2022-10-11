Первая ракетка Казахстана оценил свою 100-ю победу на турнирах ATP

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 20:20
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свой выход во второй круг турнира во Флоренции (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz. Бублик обыграл Кристьяна Гарина из Чили - 7:5, 6:2.

Эта победа стала для него 100-й на турнирах ATP.

"Я верю, что нужно прибавлять каждый день, прибавлять во всем. Поэтому я бы не стал пытаться найти какую-то одну конкретную вещь, над которой надо работать.

Я думаю, что мне нужно в целом быть сильным, дисциплинированным. Тогда можно будет говорить о более серьёзных задачах", - цитирует Бублика пресс-служба ATP.

Во втором круге казахстанец встретится с французом Корентеном Муте.

Напомним, в рейтинге ATP Бублик занимает 43-е место.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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