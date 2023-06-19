Определились места казахстанских теннисистов после обновления мирового рейтинга

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается казахстанцев, то первая ракетка страны Александр Бублик потерял одну позицию, расположившись на 48-м месте.

В топ-3 одиночного разряда изменений не произошло: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания) и Даниил Медведев (Россия).

В парном разряде Александр Недовесов поднялся с 59-й строчки на 53-ю, а Андрей Голубев потерял три позиции, опустившись на 86-е место.

Первое место делят нидерландец Уэсли Коольхоф и британец Нил Скупски, набравшие одинаковое количество баллов - по 6,640. Ранее они делили второе место. Топ-3 замыкает американец Остин Крайчек, возглавлявший до этого рейтинг среди парников.