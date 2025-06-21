Еще одна громкая победа? Прогноз на матч Бублик - Хачанов за выход в финал турнира в Галле

Сегодня, 21 июня, казахстанец Александр Бублик (№45) проведет полуфинальный матч с россиянином Кареном Хачановым (№22) на турнире АТР 500 в Галле (Германия). Корреспондент Vesti.kz поделился своим прогнозом на эту встречу.

Несмотря на положение дел в рейтинге, букмекеры видят Бублика фаворитом противостояния. И это вполне логично.

"Бублик находится в лучшей форме за всю карьеру: об этом говорит недавний выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, что стало его лучшим достижением на турнирах "Большого шлема", а также победа над Янником Синнером во втором круге Галле - первый успех казахстанца в противостоянии с лидером мирового рейтинга. Хачанов, в отличие от Бублика, проводит уже второй турнир на травяном покрытии. В Хертогенбоше (Нидерланды) он проиграл уже во втором раунде Габриэлю Диалло, не входящему в топ-40. Поэтому Карен пока не впечатляет стабильностью. В Галле Бублик обыграл троих соперников, и все они были выше его в рейтинге. У Хачанова, напротив, оппозиция была ниже его позиций. Текущая форма Александра не может не впечатлять, и здесь я вижу его победу", - поделился корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Добавим, что встреча начнется ориентировочно в 19:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция полуфинального матча Бублика на турнире за 1,5 миллиарда