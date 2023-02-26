Обидчик первой ракетки Казахстана выиграл турнир во Франции

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Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче поляк обыграл француза Бенжамена Бонзи - 6:3, 7:6. Встреча длилась один час и 31 минуту.

Напомним, что в 1/2 финала Хуркач разобрался с казахстанцем Александром Бубликом. Для лучшего теннисиста Казахстана это был первый полуфинал за пять месяцев.

Отметим, что Бублик выступит на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Его соперником по первому кругу будет Александар Лазаров из Болгарии.

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Метки:
ATP Бублик Александр

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