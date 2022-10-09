Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 18:02
©ФТК

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

Джокович один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Таким образом, 35-летний серб выиграл четвертый трофей в этом сезоне и 90-й в целом в карьере под эгидой АТР. Титул в Астане принес Новаку 500 очков рейтинга и 355 310 долларов в качестве призовых.

Ранее определились победители парного разряда на турнире в Астане.

Генеральные спонсоры турнира:
Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!
"ForteBank"
"Freedom Broker"
"Eurasian Resources Group (ERG)"
"Казахмыс"
Компания "Казцинк"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Джокович Новак ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:02
ATP
Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане
Сегодня , 17:39
ATP
В оргкомитете Astana Open объяснили приезд Джоковича
Сегодня , 16:09
ATP
Определились победители парного разряда на турнире в Астане
Вчера , 22:32
ATP
"Я благодарен казахстанцам". Джокович - об отцовстве Надаля, выкинутой на трибуну ракетке и выходе в финал Astana Open
Вчера , 21:27
ATP
"Почувствовал щелчок". Медведев рассказал о неожиданной концовке матча с Джоковичем на Astana Open
Вчера , 20:45
ATP
Джокович вышел в финал турнира в Астане после отказа Медведева
Вчера , 19:26
ATP
"Я удивлен". Шестая ракетка мира - о турнире в Астане и выходе в финал
Вчера , 18:26
ATP
Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP в Астане
Вчера , 10:14
ATP
Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?
7 октября, 21:58
ATP
Медведев стал последним полуфиналистом турнира в Астане
© 2008 - 2022 ТОО «EML»