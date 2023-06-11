Новак Джокович выиграл "Ролан Гаррос" и вошел в историю

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 22:26 Комментарии 1
©кадр с трансляции

Cербский теннисист Новак Джокович, занимающий третье место в мировом рейтинге, стал победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6, 6:3, 7:5.

Встреча длилась 3 часа и 25 минут. В ее ходе Джокович сделал 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, Алькарас выполнил 3 подачи навылет и допустил 2 двойные ошибки.

Эта победа позволила стать рекордсменом по количеству завоеванных титулов серии "Большого Шлема" и обойти испанца Рафаэля Надаля. Теперь на счету Джоковича 23 победы.

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Метки:
Джокович Новак
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