Несостоявшийся соперник Бублика оскандалился после сенсационного поражения

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 20:34
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Российский теннисист Даниил Медведев показал средний палец в сторону трибун, когда он покидал корт после поражения от Григора Димитрова на турнире Rolex Paris Masters в Париже, сообщают Vesti.kz.

Медведев уступил сопернику из Болгарии со счетом 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

Во время матча зрители свистели в адрес Медведева, и во втором сете он даже отказывался продолжать игру до тех пор, пока они не прекратили свистеть.

Отметим, что в третьем круге Димитров сыграет с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом.

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