"Неприятная часть". Казахстанский теннисист рассказал об ошибке, лишившей его двух турниров

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 13:50
©instagram.com/skatov_timofey

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов в интервью "Чемпионату" рассказал, как в прошлом сезоне заявился на два турнира, но ни в одном не сыграл из-за ошибки, сообщают Vesti.kz.

"В прошлом году я попал на два турнира сразу, но не сыграл ни одного. Это случилось на челленджере в Бордо и на турнире в Турине. По правилам, в день, когда выходит сетка, проходит так называемая "запись на альтернативу": если кто-то из игроков после дня официальных отказов снимается, то игрок может попасть в сетку по альтернативе. Так что я записался на оба турнира. В Бордо супервайзер принял мой запрос, указав, что по правилам я могу отправить запрос только на один турнир. А другой супервайзер промолчал. Часом позже я узнаю, что попал в сетку Бордо. Подумал, что на другом турнире об этом знают и никаких проблем не будет. Я собираю чемодан, покупаю билет и добираюсь до Бордо. И тут начинается неприятная часть. На обеде я получаю сообщение от супервайзера из Бордо, что попал и на турнир в Италии и по правилам они должны меня снять с обоих турниров. Так что я просто слетал во Францию потренироваться", - сказал Скатов.

Отметим, что в рейтинге ATP Скатов занимает 228 место.

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Скатов Тимофей ATP

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