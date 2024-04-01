Натурализованный теннисист для Казахстана узнал хорошую новость

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 11:49
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик остался на 18-м месте. А вот вторая ракетка страны Александр Шевченко, который в январе перешел под флаг Казахстана, улучшил свое положение на две позиции и поднялся на 56-ю строчку.

Лидером мирового рейтинга остался серб Новак Джокович, тогда как Янник Синнер и Карлос Алькарас поменялись местами: итальянец стал вторым, а испанец замкнул топ-3.

Что касается парников, то Александр Недовесов и Андрей Голубев сохранили за собой 44-е и 68-е места соответственно.

В первой тройке также без изменений: Рохан Бопанна (Индия), Мэттью Эбден (Австралия) и Иван Додиг (Хорватия).

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) также представила обновленный рейтинг, подробности - тут.

Метки:
Бублик Александр Шевченко Александр теннис ATP Голубев Андрей Недовесов Александр

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