Испанец Рафаэль Надаль рассказал после выхода в полуфинал "Уимблдона", что по ходу матча против американца Тэйлора Фрица команда уговаривала его сняться с турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Надаль одержал волевую победу, отыгравшись со счетом 1:2 (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6), а затем признался, что у него были проблемы с мышцами живота.

"Мне сказали, что мне нужно отказаться от участия в матче. Для меня было бы тяжело сняться посреди матча. Для меня это было бы нелегко, даже если бы я сам долго думал об этом. Пару раз в карьере я так поступал, но я ненавижу это делать. Поэтому я просто продолжал пытаться играть", - цитирует испанца официальный сайт АТР.

"Честно говоря, мало, что можно сделать во время медицинского перерыва. Пришел врач, дал мне противовоспалительное и обезболивающее. Физиотерапевт просто попытался немного расслабить мышцы, но это сложно. Я просто хотел дать себе шанс. Нелегко покидать турнир. Будут еще обследования, мне нужно знать разные мнения, и мне нужно все проверить должным образом. Это нечто более важное, чем победа на "Уимблдоне", это здоровье. Посмотрим, как все пойдет".

Добавим, что следующим соперником Надаля станет австралиец Ник Кирьос, а в другой полуфинальной паре серб Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри из Великобритании. Игры состоятся 8 июля.

В женской сетке казахстанка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в полуфинале с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Вторую пару составили Онс Жабер из Туниса и Татьяна Мария из Германии.

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