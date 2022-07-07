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Рыбакина сделала заявление на матч за выход в финал "Уимблдона"

Рыбакина сделала заявление на матч за выход в финал "Уимблдона"
©wtatennis.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала казахстанка одержала волевую победу над Айлой Томлянович из Австралии со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

"У меня получилось довольно медленное начало, были проблемы с подачей. Возможно, дело было в нервах. А вот Айла играла здорово и хорошо защищалась. Я старалась сосредоточиться на подаче и нащупать свою игру. К счастью, мне это удалось.

Что касается встречи с Симоной Халеп, то это станет для меня серьезным вызовом. Мы уже встречались на других покрытиях, и матчи всегда были тяжелыми. Надеюсь, мы проведем еще один отличный поединок. Я постараюсь показать свой максимум", - приводит слова Рыбакиной Eurosport.

Отметим, что Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал "Уимблдона" и стала первой представительницей Казахстана, дошедшей до этой стадии турнира.

Матч Рыбакина - Халеп состоится сегодня, 7 июля. Прямая трансляция доступна здесь.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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