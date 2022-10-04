Михаил Кукушкин проиграл на старте турнира АТР в Астане

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 14:32
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение в матче одиночного разряда на турнире ATP 500 Astana Open в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 4 октября, в своей первой игре он сошелся с шестой ракеткой мира - греком Стефаносом Циципасом. Встреча продолжалась два сета. Казахстанец уступил со счетом 3:6, 4:6.

Отметим, что Кукушкин, занимающий в мировом рейтинге 221 место, получил на этот турнир wild card.

Позже сегодня вступит в борьбу первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Он встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

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