Матч первой ракетки Казахстана определил финалиста турнира в Австралии

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 15:49
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Лучший казахстанский теннисист в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в финал турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале он уступил 62-й ракетке мира из Великобритании Джеку Дрейперу - 6:7(2:7), 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 37 минут. В ходе встречи британец сделал 8 эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как казахстанец выполнил 7 подач навылет при 9 двойных ошибках.

В финале турнира Дрейпер сыграет против чеха Иржи Лехечки (№32).

А Бублику далее предстоит выступить на Australian Open-2024, который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Его первым соперником по турниру станет Сумит Нагал из Индии.

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Бублик Александр ATP

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