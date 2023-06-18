Любопытное совпадение. Казахстанский теннисист узнал имя соперника по турниру в Германии

Уже завтра, 19 июня, в Галле (Германия) начнется очередной розыгрыш мужского теннисного турнира категории ATP 250 - Terra Wortmann Open. Единственным казахстанцем на этом соревновании будет Александр Бублик (№47), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 26-летнего казахстанца по первому кругу станет седьмой сеянный из Хорватии и его ровесник Борна Чорич (№15). Это будет первая очная встреча между ними.

Любопытно, что на этом турнире Бублик и Чорич решили сыграть вместе в паре. В первом круге они скрестят ракетки с итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Общий призовой фонд турнира составляет 2,19 миллиона евро (1,07 миллиарда тенге). Действующим чемпионом соревнований является поляк Хуберт Хуркач. В этом году в Галле сыграют четыре представителя топ-10: Даниил Медведев (№3), Стефанос Циципас (№5), Андрей Рублев (№7) и Янник Синнер (№9).