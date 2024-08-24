Лучший теннисист Казахстана выступил в финале турнира за миллион долларов

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 12:37
©Владислав Семенов

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№27) провел финальный матч на выставочном турнире в Нью-Йорке Ultimate Tennis Showdown, сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца в решающем поединке был французский теннисист Гаэль Монфис (№45). Встреча завершилась победой француза - 3:1 (20:10, 12:17, 14:17, 14:15).

Напомним, что в 1/4 финала Бублик одолел экс-третью ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (№11), а в полуфинале оказался сильнее австралийца Алекса де Минауэра.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет один миллион долларов. Победитель получит 301 тысячу долларов, а за второе место полагается 161 тысяча долларов.

Добавим, что Бублик готовится к выступлению на US Open. В первом круге мужского одиночного разряда он сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.

Метки:
Бублик Александр ATP теннис большой Нью-Йорк Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:37
ATP
Лучший теннисист Казахстана выступил в финале турнира за миллион долларов
Вчера , 21:10
ATP
Рыбакина? Кто попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года
Вчера , 07:49
ATP
Сенсацией завершился матч Бублика на турнире за 1 миллион долларов
Вчера , 00:38
ATP
Казахстанец повесил "баранку" сопернику и сотворил камбэк на US Open
22 августа, 17:10
ATP
Выиграл дерби и вышел в финал! Казахстанец в шаге от достижения на US Open
21 августа, 07:10
ATP
Казахстанское дерби состоится после камбэка на US Open
20 августа, 23:56
ATP
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на US Open
20 августа, 19:54
ATP
Первая ракетка мира узнал свою судьбу после двух проваленных допинг-тестов
20 августа, 09:21
ATP
Теннисисты из Казахстана узнали плохие новости перед стартом US Open
20 августа, 08:12
ATP
Сенсационным разгромом завершился первый матч казахстанца на US Open
© 2008 - 2024 ТОО «EML»