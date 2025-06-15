Лучший теннисист Казахстана узнал плохие новости на турнире за полтора миллиарда

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№43) после успешного выступления на Ролан Гаррос, где он добрался до четвертьфинала, сыграет на соревнованиях в Галле (Германия). Но уже во втором круге травяного турнира серии АТР 500 его может ждать очередная встреча с лучшим игроком мира, сообщают Vesti.kz.

В понедельник, 16 июня, Бублик проведет матч первого круга с французом Александром Мюллером (№40). Это будет первый очный матч между ними. Казахстанец находится в более хорошей форме, а еще он выигрывал турнир в Галле в 2023 году, поэтому считается фаворитом.

Стоит отметить, что победитель матча во втором круге выйдет на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1). Именно ему Бублик проиграл в четвертьфинале Ролан Гаррос на прошлой неделе - 1:6, 5:7, 0:6.

В личном противостоянии Бублик уступает Синнеру - 1:4. Но единственный матч, который остался за Бубликом, состоялся как раз в Галле два года назад. Тогда Александр выиграл стартовый сет, а по ходу второй партии Янник отказался от продолжения встречи.

Стоит отметить, что Синнер является действующим чемпионом турнира в Галле. Общий призовой фонд соревнований в этом году составит 2,52 миллиона евро (1,48 миллиарда тенге).