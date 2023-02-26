Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на турнире в Дубае

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 18:56
©ФТК

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик узнал соперника по первому кругу турнира ATP 500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира Бублик сразится с Александром Лазаровым из Болгарии. Встреча запланирована на 28 февраля.

Напомним, что на этой неделе казахстанец, занимающий 50-е место в рейтинге ATP на турнире в Марселе (Франция) сенсационно обыграл другого болгарина 25-ю ракетку мира Григора Димитрова.

После этого Бублик в полуфинале соревнований проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

 

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Метки:
Бублик Александр ATP

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