Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик узнал соперника по первому кругу турнира ATP 500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира Бублик сразится с Александром Лазаровым из Болгарии. Встреча запланирована на 28 февраля.

Напомним, что на этой неделе казахстанец, занимающий 50-е место в рейтинге ATP на турнире в Марселе (Франция) сенсационно обыграл другого болгарина 25-ю ракетку мира Григора Димитрова.

После этого Бублик в полуфинале соревнований проиграл поляку Хуберту Хуркачу.