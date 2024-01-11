Лучший теннисист Казахстана съел чипсы фаната на матче и сотворил сенсацию

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 14:10
©ATP

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал финала турнира серии ATP 250 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала Бублик, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, встречался с четвертым сеяным Лоренцо Музетти из Италии. Первая партия осталась за казахстанцем - 6:3, но во второй соперник взял реванш на тай-брейке (7:6). В решающем сете Бублик был сильнее - 7:5.

По ходу игры случился и курьезный эпизод с участием казахстанца (8-й номер посева). В третьей партии после розыгрыша Бублик не успел за мячом и выбежал за пределы корта, едва не врезавшись в сидящих на трибунах зрителей. Но теннисист умело выкрутился из ситуации: похлопал фаната за плечо, перекусил его чипсами и вернулся на корт.

За выход в финал турнира Бублик сыграет либо с первым сеяным Томми Полом (США), либо с британцем Джеком Дрейпером (№62 в рейтинге ATP).

Метки:
Бублик Александр ATP
Новости
Сегодня , 14:45
ATP
Рыбакина против экс-первой ракетки мира и матч с Алькарасом. Кто ждет казахстанцев на Australian Open
Сегодня , 14:10
ATP
Лучший теннисист Казахстана съел чипсы фаната на матче и сотворил сенсацию
Сегодня , 10:00
ATP
ATP утвердила перенос теннисного турнира ATP 250 из Астаны в Алматы
Вчера , 15:47
ATP
Камбэком завершился матч лучшего теннисиста Казахстана в Аделаиде
Вчера , 13:57
ATP
Казахстан понес вторую потерю на Australian Open-2024
9 января, 17:35
ATP
Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Австралии
9 января, 09:35
ATP
Казахстан понес первую потерю на Australian Open-2024
8 января, 11:29
ATP
Казахстанцы узнали первых соперников на Australian Open. Каковы шансы на успех?
2 января, 14:59
ATP
Казахстанские теннисисты стартовали с победы на турнире в Австралии
2 января, 14:30
ATP
Рафаэль Надаль сделал заявление о завершении карьеры
© 2008 - 2024 ТОО «EML»