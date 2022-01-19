Лидер сборной Казахстана взял всего пять геймов у Монфиса и проиграл на Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге Australian Open проиграл Гаэлю Монфису из Франции и покинул турнир Большого шлема, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана взял один гейм в двух стартовых сетах (0:6, 1:6). В третьем сете Бублику удалось навязать борьбу, но он снова проиграл - 4:6. Матч продолжался примерно полтора часа.

Добавим, что ранее впервые в карьере в основной сетке турнира сыграл 20-летний Тимофей Скатов, но в четырех сетах проиграл Норберту Гомбошу из Словакии (3:6, 2:6, 6:1, 4:6).

Досрочно выбыл из борьбы 34-летний Михаил Кукушкин. Экс-лидер национальной сборной уступил в трех сетах Томми Полу из США (3:6, 4:6, 2:6).