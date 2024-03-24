Лидер сборной Казахстана потерпел фиаско на турнире в США

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 09:49
©ktf.kz

Казахстанские теннисисты Александр Бублик (№18) и Александр Шевченко (№58) не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Майами (США), передают Vesti.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана во втором круге проиграл итальянцу Маттео Арнальди (№38) со счетом 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час и 19 минут. Бублик выполнил 5 подач навылет при 5 двойных ошибках, тогда как Арнальди сделал 6 эйсов при 2 двойных ошибках. В следующем круге, 24 марта, Маттео встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (№126).

Шевченко в 1/32 финала уступил девятой ракетке мира из Польши Хуберту Гуркачу - 4:6, 7:6 (7:2), 3:6. Соперники провели на корте 2 часа. Казахстанец отметился 5 подачами навылет и допустил 1 двойную ошибку, а Гуркач сделал 28 эйсов при 1 двойной ошибке. Следующим соперником поляка станет американец Себастьян Корда (№29). Матч состоится 24 марта.

Метки:
Бублик Александр Шевченко Александр ATP
Новости
Сегодня , 09:49
ATP
Лидер сборной Казахстана потерпел фиаско на турнире в США
21 марта, 10:30
ATP
Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на крупном турнире в США
18 марта, 11:39
ATP
Казахстанский теннисист установил новый рекорд в мировом рейтинге
15 марта, 08:34
ATP
Вторая ракетка мира убежал с корта из-за вторжения пчел
12 марта, 14:38
ATP
Джокович назвал виновного в поражении от 123-й ракетки мира
12 марта, 09:30
ATP
Новак Джокович "сотворил сенсацию года" на турнире за 9 миллионов долларов
11 марта, 07:46
ATP
Лучшему теннисисту Казахстана повесили "баранку" на турнире в США
10 марта, 12:30
ATP
Казахстанский теннисист приостановил карьеру и переехал в США
9 марта, 11:25
ATP
Сенсационный казахстанец добился успеха после исторического достижения
6 марта, 12:08
ATP
В России заговорили о дисквалификации казахстанского теннисиста
© 2008 - 2024 ТОО «EML»