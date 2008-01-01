"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021

Основной турнир мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Квалификация турнира запланирована на 10-13 января, при этом отборочные соревнования пройдут в Дохе. Далее в период с 15 по 31 января теннисисты, которые пробьются в основную сетку Australian Open, отправятся в Австралию и пройдут 14-дневный карантин.

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Также ATP опубликовал календарь на первые семь недель сезона-2021, который стартует турнирами в Делрей-Бич (штат Флорида, США) и Анталии (Турция) 5-13 января. Следом пройдут соревнования в Мельбурне с 31 по 6 февраля, город также примет ATP Cup (1-5 февраля).