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Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open

Открытый чемпионат Австралии получится очень веселым.

Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open
Rod Laver Arena. Фото: Events.com.au©️
Новости спорта Теннис
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Открытый чемпионат Австралии по теннису традиционно станет первым крупным соревнованием в календарном году. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации предстоящий турнир в Мельбурне будет отличаться от всех предыдущих. Корреспондент Vesti.kz - о самых интересных правилах на первом Grand Slam в новом году. 

Australian Open-2021 начнется 8 февраля следующего года. Пройдет он, как обычно, в Мельбурне. Пока не совсем понятна ситуация со зрителями. В октябре сообщалось, что трибуны разрешат заполнять на 25-50 процентов. При этом ранее руководство турнира отмечало, что практически точно откажет в приеме иностранных болельщиков, а присутствовать там смогут лишь жители Мельбурна, штата Виктория и граждане Новой Зеландии, если границы между странами будут открыты. 

Но что волнует многих игроков гораздо больше - это то, как будет проводиться квалификационный турнир. По последней информации, есть вероятность, что отбор на Открытый чемпионат Австралии может пройти в совершенно другой локации.

Среди вариантов назывались Дубай (ОАЭ), Доха (Катар) и Лос-Анджелес (США). По крайней мере в одном из этих городов должны будут пройти первые турниры в середине января. Была неподтвержденная информация, что квалификация будет проведена с 11 по 14 января.

Почему же сам Открытый чемпионат Австралии начнется 8 февраля, а квалификацию к нему проведут почти за месяц до этого? Ответ прост. АТР и WTA уже сообщили об отмене других австралийских турниров. Вернее сказать, не об отмене, а о возможном переносе в Мельбурн.

Поэтому предполагается, что с 1 по 7 февраля на кортах Australian Open пройдут обычные календарные турниры, как в женском, так и в мужском турах. Поэтому не будет возможности параллельно с этими турнирами сыграть там и квалификацию к австралийскому Шлему.

Таким образом, игрокам легче пройти отборочный цикл сразу после турнира на второй неделе января, пусть это и случится на другом конце планеты.



Теперь вопрос: почему нельзя провести квалификацию не в середине января, а прямо перед началом австралийских турниров, например, в концовке месяца?

Ответ таков. После прилета в Мельбурн игрокам необходимо уйти на двухнедельный карантин. Изначально вовсе предполагалось, что теннисистам нельзя будет тренироваться на протяжении этих двух недель, но позже в правила внесли поправки, заявив, что разрешается проводить занятия не более пяти часов в день.

Карантин будет строгим, поэтому даже у топовых игроков не будет возможности арендовать себе отдельное жилье, как это было с Новаком Джоковичем и Сереной Уильямс на последнем US Open. У теннисистов будет отель, откуда они никуда не смогут выбраться, кроме как на тренировочные и игровые корты. 

На этой неделе стало известно, что не у всех игроков будут одинаковые права. Это касается количества людей в команде теннисистов. Лучшие условия будут у действующих и бывших чемпионов турнира, которым будет разрешено взять с собой команду из четырех человек.

По три человека в команде будет у игроков из топ-10, а у остальных - лишь по два человека. У тех теннисистов, которые собираются играть исключительно в парном разряде, будет лишь один человек в команде (на пару - два).

Получается, что по четыре человека на турнир, в мужском разряде, смогут взять лишь Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка. У женщин этот список подлиннее: Серена, Виктория Азаренко, Ким Клийстерс, Анжелик Кербер, Наоми Осака и Софья Кенин.

Представители Казахстана смогут рассчитывать лишь на двух человек. Кроме того, на тренировках может присутствовать лишь один член команды, а спарринг-партнер не должен меняться вообще. 

Ожидается, что теннисистов за две недели на карантине должны будут протестировать на коронавирус пять раз. Это очень похоже на методы бойцовского промоушена UFC, когда организация проводила турниры на арендованном Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).

Также ранее сообщалось, что практически точно будет отменен юниорский Australian Open, который обычно проходит на второй неделе основных соревнований. 

Напомним, что в прошлом году на Открытом чемпионате Австралии сразу три представительницы Казахстана дошли до третьего раунда - Елена Рыбакина, Юлия Путицева и Зарина Дияс. К сожалению, в 1/16 финала все три теннисистки проиграли соперницам из топ-10.

В мужском одиночном разряде Александр Бублик и Михаил Кукушкин выбыли уже в первом круге, зато им совместными усилиями удалось добраться до полуфинала в паре. Также отметим, что в сете от победы в финале квалификационного турнира был Дмитрий Попко, которому не хватило самую малость, чтобы дебютировать в основной сетке Большого Шлема.

Соревнования пройдут с 8 по 21 февраля 2021 года. Действующими победителями турнира в одиночном разряде являются американка Кенин и серб Джокович. 

Фото: ATP Tour©️

 

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