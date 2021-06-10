Димаш Тулегенов

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев сыграют за выход в первый финал в карьере на турнирах "Большого шлема". Матч полуфинальной стадии "Ролан Гаррос" (Париж, Франция) пройдет сегодня, 10 июня. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

33-летний Голубев и 23-летний Бублик сыграют во втором полуфинале на "Больших шлемах". Но это будет их первый совместный опыт. Семь лет назад на "Ролан Гаррос"-2014 Голубев доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Но в итоге они проиграли будущим обладателям трофея - французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену - 6:3, 3:6, 4:6.

Бублик же доходил до полуфинала на Australian Open-2020 вместе с соотечественником Михаилом Кукушкиным. Тогда они также в трех партиях уступили будущим победителям турнира - Радживу Раму (США) и Джо Солсбери (Великобритания) - 6:4, 3:6, 4:6.

В сегодняшнем полуфинале противостоять Бублику и Голубеву будет испанский дуэт Пабло Андухара и Педро Мартинеса. Самое интересное, что изначально этой пары не было в заявочном листе. Они получили место в турнирной сетке незадолго до старта соревнований из-за освободившегося места.

В тот момент с турнира снялись первые сеянные из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич, а виной всему стал выявленный коронавирус. Именно их место и заняли Пабло и Педро. Поэтому в турнирной сетке рядом с их фамилиями есть обозначение "Alt" ("альтернатива").

Ранее испанский дуэт никогда не доходил до аналогичной стадии на "Больших шлемах". У Андухара были выступления, но с куда более скромными результатами, а для Мартинеса это лишь второй в жизни парный турнир на таком уровне. На Открытом чемпионате Австралии в этом году они проиграли уже в первом круге.

Как дошли до полуфинала казахстанцы:

Бублик/Голубев 7:6(7), 6:1 Думбия/Ребуль (WC);

Бублик/Голубев 7:6(5), 6:1 Додиг/Полашек (5);

Бублик/Голубев 7:6(2), 3:6, 6:4 Кулхоф/Ройер (11);

Бублик/Голубев 6:4, 6:4 Нис/Путц.

Как дошли до полуфинала испанцы:

Андухар/Мартинес 6:4, 6:2 Куэвас/Пелья;

Андухар/Мартинес 7:5, 6:2 Казо/Гастон (WC);

Андухар/Мартинес 6:4, 7:6(6) Жийе/Влиген (14);

Андухар/Мартинес 7:5, 6:3 Бопанна/Шкугор.

За четыре матча Андухар и Мартинес провели на корте пять часов и 59 минут. Что касается Бублика и Голубева, то они затратили несколько больше времени - шесть часов и десять минут. За весь турнир казахстанцы проиграли лишь один сет, а испанцы добрались до полуфинала без каких-либо потерь.

Из всей четверки лишь Голубев не принимал участия в одиночном турнире. Бублик проиграл на старте соревнований второму сеянному Даниилу Медведеву (Россия) - 3:6, 3:6, 5:7.

Испанцы же дошли до второго круга. Андухар в первом раунде сотворил сенсацию, выбив одного из фаворитов, четвертого сеянного Доминика Тима (Австрия). Но уже в следующем матче Пабло проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису - 6:4, 1:6, 6:3, 3:6, 2:6.

Мартинес в первом раунде отдал всего восемь геймов американцу Себастьяну Корде, но затем всухую проиграл пятому сеянному Стефаносу Циципасу - 3:6, 4:6, 3:6.

Матч Бублик/Голубев - Андухар/Мартинес пройдет первым запуском на Корте имени Симон Матье. Начало игры - в 16:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча станет доступна незадолго до начала встречи. Ее можно будет найти по следующей ссылке:

Прямая трансляция

Напомним, что Бублик и Голубев остались последними представителями Казахстана на этом "Ролан Гаррос". Ранее в четвертьфинале парного разряда проиграла Елена Рыбакина.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

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