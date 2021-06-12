Казахстанский теннисист завоевал шестой титул в сезоне

Казахстанский теннисист Александр Недовесов завоевал шестой титул в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Недовесов в паре с украинцем Денисом Молчановым, посеянные под первым номером, победили в финале турнира серии "Челленджер" в Братиславе, обыграв голландско-венесуэльский дуэт Сандер Арендс - Луис Мартинес со счетом 7:6, 6:1.

Недовесов и Молчанов пять раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта. Теннисисты провели на корте час и семь минут.

Отметим, что это третий совместный титул Недовесова и Молчанова. Ранее они победили на двух "Челленджерах" в Анталье и в Нур-Султане.

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