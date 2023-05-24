Казахстанский теннисист вышел во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

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©instagram.com/skatov_timofey

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщают Vesti.kz.

Скатов, занимающий 147-е место в мировой классификации, обыграл канадца Габриэля Диалло (№146) со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча длилась 1 час и 52 минуты. В ее ходе Диалло сделал четыре эйса при четырех двойных ошибках. Тимофей отметился тремя двойными ошибками. 

За выход в финал квалификации "Ролан Гаррос", 24 мая, Скатов сыграет против финна Отто Виртанена (№119). Победитель следующий матч проведет с сильнейшим в паре Фелипе Мелигени (№165, Бразилия) - Томас Барриос (№145, Чили).

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Метки:
Скатов Тимофей Ролан Гаррос Ролан Гаррос

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