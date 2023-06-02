Казахстанский теннисист вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

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Сегодня 07:54
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Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в третий круг мужского парного разряда на "Ролан Гаррос". Вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой он во втором раунде обыграл уругвайца Ариэля Беара и чеха Адама Павлашека, сообщают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1, соперники провели на корте 1 час и 58 минут. В ходе игры казахстанско-мексиканский дуэт сделал 2 эйса и совершил 2 двойные ошибки. Оппоненты выполнили 4 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

Следующую игру Недовесов и Рейес-Варела проведут с победителями пары Уэсли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) - Педро Качин (Аргентина)/Йибин Ву (Китай).

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Метки:
Недовесов Александр Ролан Гаррос

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