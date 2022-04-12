Казахстанский теннисист Андрей Голубев не смог преодолеть стартовый раунд парного разряда на турнире ATP в Монте-Карло, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Голубев в дуэте с итальянцем Лоренцо Сонегой в первом круге уступил греческой паре в составе Петроса и Стефаноса Циципасов. Матч закончился со счетом 7:6, 4:6, 2:10.

Отметим, что Стефанос Циципас, побеждавший в парном разряде "Уимблдона-2016" занимает пятое место в одиночном разряде рейтинга ATP.

Голубев располагается на 24-й строчке парного разряда. Это его личный рекорд в рейтинге ATP.

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