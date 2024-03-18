Казахстанский теннисист установил новый рекорд в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 11:39
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик установил новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на две строчки и расположившись на 18-й. Ранее его самое высокое место в рейтинге ATP было 20-е.

Александр Шевченко потерял семь позиций и откатился на 58-ю строчку.

Топ-3 не изменился: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия).

Что касается лучшего казахстанского парника Александра Недовесова, то он опустился с 45-го места на 46-е.

При этом рейтинг парного разряда получил нового лидера: им стал американец Остин Крайчек, располагавшийся ранее на две ступеньки ниже. С первой строчки на вторую опустился Рохан Бопанна из Индии, а топ-3 замкнул бывший второй номер ATP среди парников австралиец Мэттью Эбден.

Метки:
Бублик Александр теннис ATP Недовесов Александр Шевченко Александр Алькарас Карлос

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