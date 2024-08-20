Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на Us Open

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 23:56
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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев дебютировал на Us Open, стартовав в квалификации мужского одиночного разряда на турнире в США, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец, занимающий 217 место в рейтинге ATP встречался со швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хуслером (№164).

Матч завершился в пользу Жукаева по итогам двух сетов - 7:6(5), 6:4.

Встреча продлилась один час и 36 минут.

На счету Жукаева 11 подач навылет и три двойные ошибки. Также Казахстанец взял пять очков и три гейма подряд.

В следующей стадии может состоятся казахстанская дуэль: Жукаев сыграет с лучшим в противостоянии Тимофей Скатов (Казахстан) - Факундо Баньис (Аргентина).

Добавим, что в квалификации проиграл другой казахстанец Денис Попко, уступивший аргентинцу Тиаго Тиранте - 6:3, 1:6, 2:6, а Михаил Кукушкин капитулировал перед другим аргентинцем Марко Трунгельити - 6:1, 4:6, 6(6):7.

Еще один представитель Казахстана Денис Евсеев победил эквадорца Альваро Гильена Месу - 6:0. 6:1.

 

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Жукаев Бейбит ATP US Open США теннис большой

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