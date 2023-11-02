Казахстанский теннисист не смог сотворить сенсацию на турнире в Париже

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 17:57
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, проиграл 17-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову и не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Бублик уступил в двух сетах - 2:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час и 7 минут. В ее ходе казахстанец сделал 5 эйсов и допустил 5 двойных ошибок, тогда как болгарин выполнил 2 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

Следующую игру Димитров проведет с сильнейшим пары Франсиско Черундоло (№21, Аргентина) - Хуберт Гуркач (№11, Польша).

Метки:
Бублик Александр ATP

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