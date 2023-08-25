Казахстанский теннисист Скатов вышел в финал квалификации US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов будет играть за выход в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вышел в финал квалификации, обыграв во втором раунде итальянца Рауля Бранкаччио со счетом 6:4, 6:3. Его следующим соперником станет представитель Австралии Джеймс Дакворт.

Напомним, что с основной сетки на US Open стартуют три казахстанских теннисиста - Елена Рыбакина, Александр Бублик и Юлия Путинцева. Не смог преодолеть сито квалификации Михаил Кукушкин.