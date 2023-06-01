Казахстанский теннисист за 56 минут проиграл матч на "Ролан Гаррос"

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Казахстанский теннисист Александр Бублик, ранее вылетевший из одиночки, неудачно выступил и в парном разряде "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Бублик в дуэте с венгром Мартоном Фучовичем проиграл нидерландцу Матве Мидделкопу и немцу Андреасу Мису - 3:6, 1:6.

Встреча длилась 56 минут. В ее ходе казахстанско-венгерская пара сделала 2 эйса и совершила 5 двойных ошибок. Соперники выполнили 2 подачи навылет при 2 двойных ошибках.

Отметим, что лучшим результатом Александра в парном разряде Открытого чемпионата Франции является выход в финал в 2021 году.

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Метки:
Бублик Александр Ролан Гаррос

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