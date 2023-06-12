Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах после "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Так, лучший казахстанский теннисист в одиночном разряде Александр Бублик поднялся на четыре позиции и стал 47-м в рейтинге ATP.

Тимофей Скатов поднялся с 147-й строчки на 135-ю.

Лидером рейтинга в одиночном разряде стал победитель "Ролан Гаррос" серб Новак Джокович, располагавшийся ранее на две ступеньки ниже. Испанец Карлос Алькарас с первого места опустился на второе, а россиянин Даниил Медведев утратил одну позицию и теперь замыкает топ-3.

Что касается казахстанцев, выступающих в парном разряде, то Александр Недовесов поднялся с 64-го места на 59-е, а Андрей Голубев опустился с 82-го на 83-е.

Лидером рейтинга в парном разряде стал американец Остин Крайчек, занимавший ранее пятую позицию. Второе-третье места делят нидерландец Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, так как они набрали равное количество очков - по 6,390.