Казахстанец сотворил камбэк на US Open после сенсации

17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы продолжает успешное выступление на юниорском US Open, передают Vesti.kz.

В поединке третьего круга (1/8 финала) он обыграл финского игрока Оскари Пальданиуса (№991 ATP) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 6 минут и получился непростым: Нурланулы уступил в первом сете, однако сумел переломить ход встречи, продемонстрировав уверенную игру на подаче и приёме в следующих партиях.

В четвертьфинале представитель Казахстана сыграет против россиянина Тимофея Дерепаско (№925 ATP).

Напомним, во втором круге юниорского турнира Большого шлема в США Зангар Нурланулы сотворил сенсацию, обыграв 13-ю ракетку мира Алана Важного.



