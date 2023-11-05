Казахстанец сенсационно вышел в финал турнира в США

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Сегодня 08:57
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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в финал "челленджера" в Шарлотсвилле (США), передает Vesti.kz.

В полуфинале казахстанец, который занимает 247-е место в мировом рейтинге победил Патрика Кипсона (274-е место) со счетом 6:4, 7:6.

В финале соперником казахстанца будет еще один представитель США, который определится в противостоянии Эйдана Мейо (376-е место) и Этана Куинна (458-е место).

Ранее по ходу турнира Жукаев также победил американца Тай-Сона Квятковски (4:6, 7:6, 7:6), испанца Иньяки Монтеса де ла Торре (6:4, 7:6) и хорвата Нино Сердарушича (6:3, 6:4).

Призовой фонд турнира в Шарлотсвилле составляет 80 000 долларов. Победитель соревнований заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков. 

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