Казахстан стартует на Australian Open-2025. Прямая трансляция и факты о топ-матче

Сегодня, 13 января, в Мельбурне (Австралия) пройдет второй игровой день Australian Open-2025. Именно в рамках этого дня на соревнованиях стартует первый представитель Казахстана, и его сразу же ждет матч с топовой вывеской. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Первым из казахстанцев свой путь на Australian Open начнет Александр Шевченко (№77), соперником которого станет экс-первая ракетка мира, финалист Олимпиады-2024 и обладатель четырех титулов турниров "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас (№3).

Они сыграют первым запуском вечерней сессии на втором по значимости корте турнира - арене имени Маргарет Корт. Встреча начнется в 13:00 по казахстанскому времени.

Шевченко уже играл с Алькарасом. Как это было?

Теннисисты знают друг друга. В прошлом году они встретились во втором круге мастерса в Мадриде (Испания). У себя дома Карлос не оставил шансов казахстанцу, победив в двух сетах - 6:2, 6:1.

Но нужно понимать, что игра прошла не только дома у Алькараса, но и на другом покрытии. В Мадриде они играли на грунте, а в Мельбурне сыграют на харде.

Тем не менее ни для кого не секрет, что Алькарас является одним из главных претендентов на титул в Мельбурне и, соответственно, ярко выраженным фаворитом этого матча.

Первый AusOpen Шевченко как для казахстанца

Для 24-летнего Александра это всего лишь второе участие в основной сетке Australian Open. В прошлом году он впервые сыграл в первом раунде Мельбурна, но был остановлен другим испанцем Хауме Муньяром - 3:6, 3:6, 1:6.

Любопытно, что в прошлом году он провел Australian Open в качестве российского теннисиста. Это был его последний турнир перед официальной сменой гражданства на казахстанское. Выходит, Шевченко впервые участвует на этом турнире, представляя Казахстан.

21-летний Алькарас играл на Australian Open трижды, и это пока единственный "Большой шлем", который ему не покорился. В прошлом году он достиг здесь своей лучшей отметки - выхода в четвертьфинал. Однако в нем уступил немцу Александру Звереву - 1:6, 3:6, 7:6(2), 4:6.

Алькарас - Шевченко: где смотреть прямую трансляцию?

В прямом эфире матч между Карлосом и Александром покажет телеканал Eurosport 2. Если же у вас нет доступа к телеканалам Eurosport, то за матчами Australian Open-2025 можно следить по этой ссылке.

Отметим, что остальные матчи с участием казахстанских спортсменов пройдут в последующие дни. Уже известно, что во вторник, 14 января, сыграют Елена Рыбакина (№7), Юлия Путинцева (№23) и Александр Бублик (№37).

Фото: X/@partidazocope©️