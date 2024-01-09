Казахстан понес первую потерю на Australian Open-2024

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 09:35
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Первый казахстанский теннисист выступил в квалификации первого турнира "Большого шлема" в 2024 году - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2024) в Мельбурне, сообщают Vesti.kz.

Им стал Тимофей Скатов, занимающий 228-ю строчку в рейтинге ATP. В первом круге квалификации казахстанец уступил боснийцу Дамиру Джумхуру (№160) в трех партиях со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Помимо Скатова в квалификации Australian Open выступят еще два казахстанца: Денис Евсеев (№184) встретится с украинским теннисистом Виталием Сачко (№169), а Бейбит Жукаев (№188) сыграет против аргентинца Николаса Кикера (№511).

Отметим, что главная часть Australian Open пройдет с 14 по 28 января. В основной сетке мужского одиночного разряда Казахстан представит Александр Бублик (№31).

А основной сетке одиночного разряда у женщин сыграют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

В парном разряде от Казахстана выступят Анна Данилина и Александр Недовесов.

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