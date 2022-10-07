"Какие языки знаю? Казахский". Шестая ракетка мира - о турнире в Астане и игре в теннис около Байтерека

Автор: Димаш Тулегенов

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас стал вторым полуфиналистом турнира категории АТР 500 в Астане. На стадии 1/4 финала он обыграл десятого номера планеты поляка Хуберта Хуркача - 7:6(8), 6:3. Сразу после матча 24-летний Циципас поделился эмоциями от игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Сегодняшний матч был достаточно сложный с точки зрения ментальности. Были возможности сделать брейк в первом сете, но Хуберт проявил точность в ключевые отрезки и избежал (брейка), поэтому был сложный матч. Затем мы сыграли тай-брейк, который напоминал американские горки. Потребовались именно ментальные данные, которые мне помогли. Благодаря им мы не сыграли три сета. Я не думал много о том, что будет, а лишь продолжал играть в свою игру.

- На каком языке тебе проще слышать поддержку от болельщиков?

- На любом.

- Следующий твой соперник - Рублев. Он ведет у тебя по личным встречам в закрытых хардовых помещениях. Что будет для тебя ключевым в этом противостоянии?

- Да, вы правы, мы сыграли несколько раз в закрытых помещениях, а он является одним из лучших игроков в туре в таких условиях. Но и я хорошо играю. В прошлом году мы сыграли на этом покрытии в рамках АТР Finals. У всех игроков есть сильные и слабые стороны, мне нужно будет все изучить. Главное - играть в свой теннис, и тогда результат будет хорошим.

- Являешься ли ты фанатом какого-либо другого вида спорта, может быть футбола?

- Да, конечно. Но сейчас я весь в туре, поэтому нет времени даже просто смотреть по ТВ. Но в детстве я был фанатом футбола, я болел за АЕК из Афин, потому что мой папа болел за них. Также я болею за все греческие команды в еврокубках. Так как АЕК не столь успешен в Европе, как, к примеру, "Олимпиакос", - я болею и за этот клуб.

- Какие языки ты знаешь, кроме английского, греческого и русского?

- Казахский. Шучу. Но казахский очень красивый язык, звучит так необычно для меня. Мы сейчас здесь находимся, и я слышу, как люди между собой разговаривают на казахском. Конечно, мой родной язык - греческий, я его использую каждый день. Также я разговариваю на английском.

- Удалось ли тебе посетить какие-то достопримечательности или туристические места в Астане?

- Пока нет. Но после турнира я очень хочу посетить интересные места в Астане.

- Рублев сказал, что у него есть проблемы с акклиматизацией, адаптацией. Что ты скажешь по этому поводу?

- Да, для меня это тоже вызов. Тем более из-за часовой разницы в Казахстане. Также я часто тренируюсь в Дубае, и там у меня тоже бывают проблемы. Но это вопрос времени. Обычно через четыре-пять дней мы адаптируемся.

- Знаешь ли ты какое-нибудь слово на казахском?

- Я не знаю казахских слов, но вы можете меня научить.

- Ты недавно играл с Алькарасом в центре Астаны, около Байтерека. Каково тебе это?

- Да, это было круто. Для меня это был новый опыт, я никогда не играл в таких условиях. Мы также немного поиграли с президентом Федерации тенниса Казахстана (Булатом Утемуратовым). Было интересно.

- В соцсетях делятся фотографиями, где вы с Джоковичем постриглись в одной парикмахерской. Расскажите об этом?

- Я с Новаком не стригся. Может быть, это было в разные дни или в разное время.

- Можно сказать, что ты уже пробился на ATP Finals. В этом сезоне ты выиграл уже 50 матчей. Что скажешь об этом?

- С точки зрения статистики, это, конечно, хорошо. Но чтобы дойти до Федерера - мне до этого еще далеко. Насколько я знаю, у него было 90 победных матчей в сезоне. Поэтому есть цель, но это, конечно, сложно. 50 побед на фоне этого - это ничто.

Отметим, что в полуфинале соревнований Циципас, посеянный под третьим номером, сыграет с пятой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублевым. Он ранее оставил за бортом турнира француза Адриана Маннарино.

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️