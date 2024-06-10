Какие места занимают казахстанцы в мировом рейтинге после Ролан Гаррос

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана в одиночке Александр Бублик сохранил за собой 17-е место. Александр Шевченко остался на 59-й строчке. Как известно, оба теннисиста дошли лишь до второго круга Ролан Гаррос-2024.

Новым лидером рейтинга в одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер, располагавшийся ранее на ступеньку ниже. С третьего места на второе поднялся испанец Карлос Алькарас, тогда как серб Новак Джокович, ранее занимавший первую позицию, замкнул топ-3.

Лучший казахстанский парник Александр Недовесов потерял три позиции, опустившись на 43-е место.

С третьего места на первое взобрался австралиец Мэттью Эбден. Вторую строчку делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Ранее и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, подробности - здесь.