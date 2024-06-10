Какие места занимают казахстанцы в мировом рейтинге после Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 09:27
©ktf.kz

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана в одиночке Александр Бублик сохранил за собой 17-е место. Александр Шевченко остался на 59-й строчке. Как известно, оба теннисиста дошли лишь до второго круга Ролан Гаррос-2024.

Новым лидером рейтинга в одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер, располагавшийся ранее на ступеньку ниже. С третьего места на второе поднялся испанец Карлос Алькарас, тогда как серб Новак Джокович, ранее занимавший первую позицию, замкнул топ-3.

Лучший казахстанский парник Александр Недовесов потерял три позиции, опустившись на 43-е место.

С третьего места на первое взобрался австралиец Мэттью Эбден. Вторую строчку делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Ранее и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, подробности - здесь.

Метки:
Бублик Александр Шевченко Александр теннис Ролан Гаррос ATP Недовесов Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:04
ATP
Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос
Сегодня , 09:27
ATP
Какие места занимают казахстанцы в мировом рейтинге после Ролан Гаррос
Вчера , 22:48
ATP
Четырехчасовая драма определила победителя мужского финала Ролан Гаррос
8 июня, 09:00
ATP
Стал известен соперник Алькараса по финалу Ролан Гаррос
7 июня, 22:19
ATP
Матч-триллер определил первого финалиста в мужской сетке Ролан Гаррос
7 июня, 10:10
ATP
16-летний казахстанец сотворил камбэк на Ролан Гаррос и вошел в историю
5 июня, 17:00
ATP
Джокович узнал плохие новости после снятия с Ролан Гаррос
4 июня, 20:06
ATP
Джокович шокировал своим решением по Ролан Гаррос
4 июня, 19:50
ATP
Смена лидера, фартовый ветеран и месть за Надаля. Как мужчины удивляют на Ролан Гаррос
4 июня, 09:40
ATP
Джокович совершил суперкамбэк на Ролан Гаррос и установил абсолютный рекорд
© 2008 - 2024 ТОО «EML»