Жозе Моуринью попросил автограф у Джоковича на турнире в Риме

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 15:58
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Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после матча второго круга на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP, одолел аргенттинца Томаса Мартина Этчеверию - 7:6, 6:2.

Португальский специалист посетил раздевалку Джоковича, где пообщался со спортсменом и попросил его автограф. Необходимо отметить, что 60-летний тренер является поклонником тенниса.

Следующим соперником Джоковича будет болгарский теннисист Григор Димитров.

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Метки:
Моуринью Жозе Джокович Новак ATP

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