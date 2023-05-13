Жозе Моуринью попросил автограф у Джоковича на турнире в Риме

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после матча второго круга на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP, одолел аргенттинца Томаса Мартина Этчеверию - 7:6, 6:2.

Португальский специалист посетил раздевалку Джоковича, где пообщался со спортсменом и попросил его автограф. Необходимо отметить, что 60-летний тренер является поклонником тенниса.

Следующим соперником Джоковича будет болгарский теннисист Григор Димитров.