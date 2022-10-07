"Желание возвращаться снова". Джокович вновь в восторге от турнира в Астане

Автор:
Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 21:45
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Серб Новак Джокович стал третьим полуфиналистом турнира АТР 500 в Астане. В полуфинальной встрече именитый чемпион переиграл россиянина Карена Хачанова - 6:4, 6:3. После игры 35-летний Джокович высказался об игре и своих перспективах на турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Это был хороший матч. Я думаю, он был достаточно конкурентным. Я мог играть лучше, и считаю, что играл лучше в двух предыдущих матчах. Но я продолжал принимать правильные решения для победы. Я счастлив победить и пройти дальше на турнире среди сильных теннисистов. Дальше, вероятнее всего, я сыграю с Медведевым, и это будет самый большой вызов на этом турнире.

- Чем вы будете заниматься спустя десять лет: будете сидеть без дела, станете тренером или, может быть, вообще возглавите Сербскую теннисную федерацию?

- Я точно не буду без дела. Теннис - большая часть моей жизни, поэтому я буду в нем. Я буду заниматься своей академией, а также уделять внимание международным теннисным организациям.

- Кажется, Медведев станет вашим следующим соперником. Какой ваш любимый и нелюбимый матч против него?

- Любимый - финал Australian Open (в 2021-м Новак выиграл в трех сетах. - Прим. автора), а нелюбимый - финал US Open (в том же 2021-м Даниил взял реванш в трех сетах. - Прим. автора).

- Многие игроки говорят, что они наслаждаются пребыванием и участием на этом турнире. Можете ли вы сравнить Astana Open с другими соревнованиями АТР?

- Организация очень хорошая. Здесь люди делают все, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, чтобы чувствовали себя как дома. Здесь все чудесно: великолепный отель, отличная еда, корты, все удобства, хорошая атмосфера. Здесь есть все факторы, которые дали бы игрокам желание вернуться сюда снова. Это очень сильный турнир, очень. Здесь большинство игроков топ-10, зрителям это нравится, да и нам тоже, лично я наслаждаюсь этим.

Соперником Джоковича по матчу за выход в финал будет россиянин Даниил Медведев.

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Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Сербия Казахстан

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