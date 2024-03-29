Громкой сенсацией завершился матч второй ракетки мира на турнире в Майами

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Сегодня 08:13
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Определился второй полуфиналист турнира ATP Masters 1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz.

В матче 1/4 финала вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову (№12). Встреча завершилась по итогам двух сетов - 6:4, 6:2. Игра длилась один час и 33 минуты.

Теперь счет по победам в личных встречах между Алькарасом и Димитровым пока складывается в пользу испанца - 3:2.

В 1/2 финала Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Метки:
ATP теннис большой Испания Болгария

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