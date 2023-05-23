"Гребаный чемпион". Бублик иронично высказался о сопернике в проигранном матче

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Во время своего стартового матча на грунтовом турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 48-е место в мировом рейтинге иронично высказался относительно своего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В этой встрече первого раунда Бублик проиграл американцу Маркосу Гирону, занимающему 74-е место в рейтинге ATP, со счетом 0:6, 4:6. Матч продолжался всего 59 минут.

В заключительном гейме второго сета Бублик потерпел поражение после продолжительного розыгрыша. По своей привычке казахстанец иронически прокомментировал игру своего соперника.

"Гребаный чемпион, просто чемпион "Ролан Гаррос", - сказал Бублик, слова которого попали в трансляцию матча.

Турнир в Женеве имеет призовой фонд в размере 562 815 евро. В настоящее время титул принадлежит норвежскому теннисисту Касперу Рууду, который является его текущим чемпионом.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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