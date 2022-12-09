Федерер сделал признание о курьезном случае на "Уимблдоне"

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 12:05
©instagram.com/rogerfederer

20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", швейцарского теннисиста Роджера Федерера не пустили на территорию "Уимблдона", поскольку у него не было с собой членского билета AELTC, который автоматически выдается чемпионам турнира. Об этом он рассказал зарубежным СМИ.

Как признался Роджер, в ноябре он хотел пройти на территорию теннисного комплекса, но сотрудница из службы охраны потребовала показать билет. На ее просьбу Роджер ответил так: "Я выигрывал этот турнир восемь раз. Пожалуйста, поверьте мне!".

Тем не менее неуступчивая представительница службы безопасности так его и не пустила. В итоге теннисисту пришлось вернуться в машину. Правда, позже Федерер нашел другой вход и все-таки оказался на территории комплекса.

"Я наконец-то пробрался внутрь. Я еще хотел оттуда помахать той женщине, но не стал этого делать", - добавил Федерер.

Напомним, в сентябре 41-летний Федерер объявил о завершении карьеры. По словам теннисиста, здоровье не позволяло ему выступать на прежнем уровне.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Федерер Роджер Уимблдон

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:58
ATP
Французские теннисисты пожизненно отстранены от спорта за договорные матчи
Вчера , 12:05
ATP
Федерер сделал признание о курьезном случае на "Уимблдоне"
23 ноября, 14:06
ATP
Сборная Казахстана сыграет на United Cup: что это за турнир и почему он является историческим
21 ноября, 10:44
ATP
Определились места казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP
21 ноября, 07:58
ATP
Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP
21 ноября, 07:38
ATP
Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
17 ноября, 14:23
ATP
Джокович получил визу для участия в Australian Open-2023
14 ноября, 09:38
ATP
Надаль впервые с 2009 года проиграл три матча подряд
3 ноября, 08:00
ATP
Сенсацией завершился матч Надаля на турнире в Париже
31 октября, 10:32
ATP
Казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге
© 2008 - 2022 ТОО «EML»