20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", швейцарского теннисиста Роджера Федерера не пустили на территорию "Уимблдона", поскольку у него не было с собой членского билета AELTC, который автоматически выдается чемпионам турнира. Об этом он рассказал зарубежным СМИ.

Как признался Роджер, в ноябре он хотел пройти на территорию теннисного комплекса, но сотрудница из службы охраны потребовала показать билет. На ее просьбу Роджер ответил так: "Я выигрывал этот турнир восемь раз. Пожалуйста, поверьте мне!".

Тем не менее неуступчивая представительница службы безопасности так его и не пустила. В итоге теннисисту пришлось вернуться в машину. Правда, позже Федерер нашел другой вход и все-таки оказался на территории комплекса.

"Я наконец-то пробрался внутрь. Я еще хотел оттуда помахать той женщине, но не стал этого делать", - добавил Федерер.

Напомним, в сентябре 41-летний Федерер объявил о завершении карьеры. По словам теннисиста, здоровье не позволяло ему выступать на прежнем уровне.