41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Об этом он проинформировал в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кубок Лейвера, который пройдет на следующей неделе, станет для него последним турниром ATP.

По словам Роджера, здоровье не позволяет ему выступать на прежнем уровне.

Федерер - бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN