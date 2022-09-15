41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Об этом он проинформировал в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кубок Лейвера, который пройдет на следующей неделе, станет для него последним турниром ATP.
По словам Роджера, здоровье не позволяет ему выступать на прежнем уровне.
Федерер - бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде.
To my tennis family and beyond,— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022
With Love,
Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN
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